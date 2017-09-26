"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд на 14 октября

Состав под № 197/198 будет курсировать в направлении Киев-Ковель вплоть до 16 октября.

Отъезд из Киева состоится в 7:42 и прибытие в Ковель в тот же день в 16:46. Отбытие из Ковеля в 9:48 и прибытие в Киев в 20:07. Все по киевскому времени.

Ранее ведомство обещало запустить составы из Киева во Львов, Днепра, Хмельницкого и Бердянска, а также между Одессой и Львовом.

Также глава МИУ Владимир Омелян заявил, что служба может получить списанные немецкие вагоны бесплатно в ближайшее время.

Переговоры состоятся на этой неделе. Омелян обещает провести полную модернизации списанных немецких электричек, в случае если они прибудут в Украину.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее во время своего рабочего визита на прифронтовые территории Донбасса министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал восстановить инфраструктуру региона.