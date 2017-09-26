У Нели Штепы сломался электронный браслет - ВИДЕО

Средство слежения ей надели 21 сентября, но оно уже вышел из строя. Как сообщают журналисты, браслет отправили на ремонт в Харьков, а подозреваемую вновь взяли под круглосуточную охрану.

При этом сама Штепа сообщила, что не успела украсить браслет стразами, как она планировала ранее, хотя камни уже есть.

Браслет Штепе могут вернуть уже сегодня, 26 сентября, в суде.

Напомним, Нелю Штепу арестовали 13 июля 2014 года. Ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и в пособничестве сепаратистам.

Как сообщал УРА-Информ, Ленинский районный суд города Харькова в среду, 20 сентября, изменил меру пресечения бывшему городскому голове Славянска Нели Штепе. Обвиняемая в сепаратизме Шпета вышла из СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным средством контроля. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, они не могу комментировать позиция суда, поскольку она озвучена только резолютивная часть решения.