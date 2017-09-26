У Нели Штепы сломался электронный браслет - ВИДЕО

Напомним, Нелю Штепу арестовали 13 июля 2014 года. Ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и в пособничестве сепаратистам.
Как сообщал УРА-Информ, Ленинский районный суд города Харькова в среду, 20 сентября, изменил меру пресечения бывшему городскому голове Славянска Нели Штепе. Обвиняемая в сепаратизме Шпета вышла из СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным средством контроля. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, они не могу комментировать позиция суда, поскольку она озвучена только резолютивная часть решения.
Европейское агентство авиационной безопасности направил проект бюллетеня в Госавиаслужбу Украины, в котором признает опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации, в состав которого входят аэропорты Харьков, Днепропетровск и Запорожье.