Трансформация бизнеса в условиях глобальных мировых изменений

В этом году главной темой форума, четвертого по счету, станет тема вызовов для общества и бизнеса, которые несет новая экономическая реальность. OPEN CASE не могли пройти мимо этой дискуссионной платформы, объединяющей авторитетных ученых, известных экспертов и успешных бизнесменов из более чем из 30 стран мира.

14 сентября 2017 года программа OPEN CASE с Наталией Церковниковой на Первом Деловом телеканале коснулась вопросов трансформации бизнес-философии в условиях приближающегося технологического и инновационного будущего. Гостем студии стал Юрий Пивоваров — Председатель Оргкомитета КМЭФ, Исполнительный директор Ассоциации «Инновационное развитие Украины» .

По оценкам специалистов Кремниевой Долины, около 40% сегодняшних мировых топ-компаний перестанут существовать в условиях будущего экономического порядка. Почему такой прогноз более чем актуален? Почему будет расти интеллектуальная составляющая продукта? Свобода бизнеса и новые формы образования. Почему "безумная" идея может стать инновационным прорывом? Концепция "бизнес как игра". Что делать компаниям в период глобального кадрового голода? Ментальность, культура и религия, и как они влияют на развитие общества и экономический рост. Об этом и многом другом Наталия Церковникова и Юрий Пивоваров пообщались в студии программы, а также пригласили представителей бизнеса и телезрителей Первого Делового телеканала посетить КМЭФ-2017, на котором дискуссии на эти актуальные темы будут продолжены.

"В иностранной компании продают все, и это считается нормой. Топ-менеджер иностранной компании с гордостью, даже в разговоре, продает свой продукт… и именно поэтому они так успешны в переговорах", – Наталия Церковникова.

"Для того, чтобы компания выжила, чтобы она не попала в те 40%, о которых мы говорили, должно быть три вектора развития. Это скорость изменений, это технологии, и это корпоративная культура", – Юрий Пивоваров.

На фото: Наталия Церковникова и Юрий Пивоваров в студии программы OPEN CASE