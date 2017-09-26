Россия пригрозила закрыть Facebook

По словам дипломата, закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с Linkedin.

Он пояснил, что сроки для решения этой проблемы поставлены, и они будут соблюдены.

Глава Роскомнадзора также отметил масштаб Facebook, но при этом заявил, что это не уникальный сервис и россияне могут пользоваться другими соцсетями, в случае негативного варианта развития событий.

Жаров рассказал, что позиция компании состоит в том, что они рассматривают варианты, как они будут исполнять этот закон, официальных писем от них не поступало.

"У нас в плане проверок по этому направлению до конца 2017 года Facebook'a нет, в 2018 году мы подумаем, может быть, проверим", - уточнил Жаров.

Он напомнил, что компания Twitter уже обозначила срок локализации персональных данных - середина 2018 года.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Корпорация Facebook будет принимать дополнительные меры против распространителей ложной информации в социальной сети.