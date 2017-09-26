13:16 26.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Работниками СБУ задержан террорист из бригады "Пятнашка"

Сотрудники СБУ провели задержание на линии разграничения террориста.

Работниками СБУ задержан террорист из бригады

Так, недавно было проведено задержание боевика из террористической организации "ДНР", входившего в т.н. бригаду "Пятнашка". Такие данные недавно распространил пресс-центр СБУ. Правоохранители выяснили, что житель н.п. Мариуполь еще в июне 2014 г. примкнул к т.н. "интернациональной бригаде "Пятнашка".

Было зафиксировано, что террорист принимал участие в штурме Донецкого аэропорта, а также в феврале 2015 г. также участвовал в захвате города Дебальцево. Работники СБУ устроили задержание данного террориста - в Марьинском районе Донетчины.

Как сообщал УРА-Информ, террористы на Донбассе прекратили охранять миссию ОБСЕ.


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