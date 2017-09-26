Работниками СБУ задержан террорист из бригады "Пятнашка"

Так, недавно было проведено задержание боевика из террористической организации "ДНР", входившего в т.н. бригаду "Пятнашка". Такие данные недавно распространил пресс-центр СБУ. Правоохранители выяснили, что житель н.п. Мариуполь еще в июне 2014 г. примкнул к т.н. "интернациональной бригаде "Пятнашка".

Было зафиксировано, что террорист принимал участие в штурме Донецкого аэропорта, а также в феврале 2015 г. также участвовал в захвате города Дебальцево. Работники СБУ устроили задержание данного террориста - в Марьинском районе Донетчины.

Как сообщал УРА-Информ, террористы на Донбассе прекратили охранять миссию ОБСЕ.