14:23 26.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Правоохранители обнаружили в Одесской области масштабную наркоплантацию

Сегодня ночью в Одесской области на территории аграрного рыбо-хозяйственного кооператива обнаружили насаждения конопли, общей площадью около 1,8 тыс. кв.м. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Правоохранители обнаружили в Одесской области масштабную наркоплантацию

Правоохранители отметили, что в целом на двух плантациях росло около двух тысяч кустов. Кроме того, в помещении вблизи насаждений обнаружили боеприпасы.

В ходе проведения следственных действий в помещении, расположенном на территории этого комплекса, выявлено 277 патронов различных калибров от 5,6 до девяти мм и десять имитационных зарядов различных модификаций.

Сейчас на месте обнаружения незаконных насаждений продолжаются следственные действия.


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