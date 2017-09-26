Правоохранители обнаружили в Одесской области масштабную наркоплантацию

Правоохранители отметили, что в целом на двух плантациях росло около двух тысяч кустов. Кроме того, в помещении вблизи насаждений обнаружили боеприпасы.

В ходе проведения следственных действий в помещении, расположенном на территории этого комплекса, выявлено 277 патронов различных калибров от 5,6 до девяти мм и десять имитационных зарядов различных модификаций.

Сейчас на месте обнаружения незаконных насаждений продолжаются следственные действия.