На Донбассе террористы перестали охранять миссию ОБСЕ

Представители т.н. "республик" ДНР и ЛНР недавно безо всякого предупреждения прекратили охрану на своей территории наблюдателей спецмониторинговой миссии ОБСЕ. Такие данные распространили в пресс-центре штаба АТО.

Украинская сторона СЦКК обеспокоена и уже решительно осуждает действия ОРДО, которые с 24 сентября прекратили охранять патрульную базу миссии ОБСЕ в н.п. Горловка, и квалифицирует эти действия как серьезное нарушение Минских договоренностей.

Как сообщал УРА-Информ, за сутки террористы на востоке нарушили перемирие 13-ть раз.