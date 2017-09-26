12:22 26.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе террористы перестали охранять миссию ОБСЕ

Представители псевдореспублик на востоке без предупреждения просто перестали охранять членов миссии ОБСЕ.

На Донбассе террористы перестали охранять миссию ОБСЕ

Представители т.н. "республик" ДНР и ЛНР недавно безо всякого предупреждения прекратили охрану на своей территории наблюдателей спецмониторинговой миссии ОБСЕ. Такие данные распространили в пресс-центре штаба АТО.

Украинская сторона СЦКК обеспокоена и уже решительно осуждает действия ОРДО, которые с 24 сентября прекратили охранять патрульную базу миссии ОБСЕ в н.п. Горловка, и квалифицирует эти действия  как серьезное нарушение Минских договоренностей.

Как сообщал УРА-Информ, за сутки террористы на востоке нарушили перемирие 13-ть раз.


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