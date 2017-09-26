На Черкасчине продолжают гореть торфяники

Так, в регионе торфяники горят девятый день около села Ирдынь Черкасской области. Такие данные распространила пресс-служба ГСЧС Украины. Известно, что общими усилиями спасателей ГСЧС региона и иных спецслужб состоянием на утро 26-го сентября получилось устранить возгорание на 26 гектарах.

Однако продолжается пожар ячеек торфа на площади в 25 гектаров – говорится также в сообщении. В целом сейчас на месте трудится 43 единицы техники, а также 117 работников ГСЧС. Уже создали пять оперативных участков.

Как сообщал УРА-Информ, возгорание торфа на Черкасчине возникло еще 17-го сентября.