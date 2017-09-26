10:42 26.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Готовность к отопительному сезону по Украине составляет 97,6%, - Зубко

Вице-премьер-министр-министр регионального развития Украины Геннадий Зубко поведал о прогнозах начала отопительного сезона раньше запланированных сроков.

Готовность к отопительному сезону по Украине составляет 97,6%, - Зубко

Об этом передает пресс-служба ведомства.

В настоящее время готовность к отопительному сезону по Украине составляет 97,6%. В то же время Зубко заверил, что в результате понижения температуры с 27 сентября не исключено, что отопительный сезон стартует раньше, чем планировалось. 

К примеру, в 2016 года он начался пятого октября и закончился 15 апреля.

"Необходимо подготовить паспорта к подключению тепла в домах, детских садах, школах, больницах, а также - котельных, которые будут подавать тепло", - подчеркнул вице-премьер-министр-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно уровень подготовки жилого фонда в Украине к отопительному сезону составляет 71%. Социальные объекты готовы на 78%. 


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