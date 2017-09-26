Депутат Береза избил поджигателя его дома - ФОТО

Полиция задержала злоумышленника. Однако сейчас он находит в тяжелом состоянии. Как сообщает источник в местных правоохранительных органах, инцидент произошел 24 сентября.

В дежурную часть Пятихатского отделения полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области поступило сообщение, что около часа ночи произошло проникновение. Неизвестный пытался поджечь дом по улице Шевченко, владельцем которого является депутат Верховной Рады Береза.

Сейчас личность задержанного устанавливается.

Вместе с тем мужчина находится в тяжелом состоянии. Он получил переломы четырех позвонков и внутричерепную гематому, что мало оставляет ему шансов выжить. Сейчас мужчина в реанимации в Кривом Роге.

При этом травмы злоумышленнику нанес сам депутат. По словам другого источника, знакомого с ситуацией, полиция была вызвана уже утром, а с часу ночи народный депутат якобы избивал совершившего поджег мужчину.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция задержала трех человек по делу о гибели депутата Миргородского горсовета.