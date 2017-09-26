Австралия создаст собственное космическое агентство

По их информации, было принято решение о формировании новой структуры, которая поможет государству в реализации перспективных проектов.

"Агентство будет якорем для нашей внутренней координации и входной дверью в для нашего международного участия", - сказала министр промышленности, инноваций и науки Майклия Кэш.

Ожидается, что правительство на этой неделе объявит дальнейшие подробности на Международном конгрессе астронавтики в Аделаиде, в котором примут участие тысячи глобальных космических экспертов, включая руководителей других национальных агентств и частных компаний.

Правительство Австралии прогнозирует, что общая стоимость космической отрасли составит около 323 млрд долларов США ежегодно.

В настоящее время австралийская промышленность производит более 3,1 миллиарда долларов США каждый год и эксплуатирует около 11,500 сотрудников.

SIAA утверждала, что Австралия имеет широкие возможности для расширения своих космических технологий с учетом ее расположения, большой географический размер и сравнительно низкий уровень популяции.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Совете безопасности ООН проведут экстренное заседание для обсуждения ситуации в связи с последним запуском Северной Кореей баллистической ракеты.