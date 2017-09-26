Агробизнес 4.0. - ФОТО

По мнению Тараса Высоцкого, Генерального директора Клуба аграрного бизнеса УКАБ ), на сегодня в мире можно выделить три основных тренда в аграрной сфере: изменение настроений и традиций потребления, "Agri IT" тренд, и тренд устойчивого развития агро и его влияния на окружающую среду.

Оцифровка агробизнеса, техническое переоснащение отрасли, урбанизация, изменения климата, укрупнение фермерских хозяйств, развитие "нишевых" культур, влияние европейского менеджмента и капсулизация агросектора – это основные темы выпуска. В программе также дают свои комментарии Юрий Пивоваров, Председатель Оргкомитета КМЭФ, и Александр Ушаков, учредитель и директор компании Торговый дом "Соевый век".

"Европейский менеджмент оказывает значительное влияние на агробизнес Украины, формируя его стандарты", – Наталия Церковникова.

"Украина является уже не просто потребителем международных инноваций, а действительно генерирует инновации", – Тарас Высоцкий.

"Весь мир уходит в IT. А как быть с сельским хозяйством?.. ведь в сельском хозяйстве две большие проблемы: это погодные условия, и это ошибки людей", – Александр Ушаков.

"Какая стратегия для Украины правильнее и выгоднее: делать продукт полностью в Украине… или включаться в цепочку международных поставок?", – Юрий Пивоваров.

На фото: Тарас Высоцкий на VIII Международной конференции "Эффективное управление агрокомпаниями" (LFM 4.0), в Киеве, сентябрь 2017 года.