В зоне АТО за день ранение получил один военный

За сегодняшний день, воскресенье, 24 сентября, боевики девять раз открывали огонь. Между тем в результате боевых действий ранение получил один украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Согласно сообщению, сегодня в зоне АТО ситуация не претерпела существенных изменений, боевики продолжали обстрелы украинских позиций, однако не применяли минометы и другое тяжелое вооружение.

В частности, утром на Донецком направлении боевики обстреляли силы АТО в районе Зайцево. Затем, около 11 часов утра вблизи Луганского в ходе обстрела получил ранение украинский военный.

На Приморском направлении боевики применяли стрелковое оружие на подступах к Водяному и Павлополю.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 22 сентября по итогам ведения боевых действий среди украинских защитников никто не погиб.