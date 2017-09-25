В Запорожье произошла экологическая катастрофа

Губернатор региона уже провел заседание региональной комиссии по делам экологической безопасности и ЧС и уже назвал данную проблему экологической катастрофой. Согласно его словам – по причине заиления промоины, что соединяет Молочный лиман и Азовскоее море – на днях возник массовый мор рыбы.

Согласно примерным оценкам погибло примерно десять тысяч особей пиленгаса, которые имеют массу от 500 грамм до 3 кг. Убытки, что были в итоге нанесены стране и рыбному промислу, исчисляются миллионами – отметил глава Запорожской ОГА К.Бриль.

Как сообщал УРА-Информ, ранее мэр Львова сообщал, что экологическая катастрофа грозит их городу.