В воскресенье на Донбассе ранены двое украинских военных

Однако обошлось без минометов и другого тяжелого вооружения. В результате таких действий ранения получили двое украинских военных.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, за последние сутки противник 22 раза открывал огонь оп нашим позициям. При этом во время 18 обстрелов, когда возникала угроза жизни наших военных, силы АТО отрывали ответный огонь.

В настоящее время потери врага уточняются. Вместе с тем, по данным штаба, наибольшая активность боевиков была на Приморском направлении. Тут российские наемные войска били по укреплениям украинской армии у Водяного и Гнутово.

На Донецком направлении боевики дважды открывали огонь на подступах к Светлодарску, Авдеевке и шахте Бутовка.

На Луганском направлении около пяти часов вечера боевики начали обстрел из гранатомета и стрелкового оружия опорного пункта сил АТО у Новозвановки.

Наши военные жестко ответили врагу. К сожалению, в результате этого противостояния получил ранения один украинский защитник. Пострадавшего сразу госпитализировали. Сейчас состояние его здоровья - удовлетворительное.

Напомним, за вчерашний день боевики девять раз открывали огонь. Между тем в результате боевых действий ранение получил один украинский военный.