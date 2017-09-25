В Украине 27 сентября ожидают заморозков

Так, в целом ряде украинских регионов 27-28 сентября 2017 г. ожидают заморозков - на поверхности почвы, а также и в воздухе. Такая информация содержится в сообщении Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сведениям Укргидрометцентра, ночью 27-го сентября на востоке страны, а также в Черниговской, Полтавской области, 28 сентября на севере, а также в центральных регионах Украины и Запорожской областях будут заморозки 0-4 градуса – на поверхности почвы, а также в воздухе. Ночью 28-го сентября на Киевщине на поверхности почвы также должны быть заморозки 0-4 градуса.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в мае 2017 г. выпал снег.