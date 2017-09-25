13:40 25.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100174596:mysnichenko

В трех регионах повысится уровень воды – ГСЧС

Уровень воды вскоре несколько поднимется во Львовской, а также в Волынской и Тернопольской областях.

В трех регионах повысится уровень воды – ГСЧС

Госслужба Украины по ЧС предупредила про повышение уровня воды во Львовской, а также Волынской и Тернопольской областях. Уровень повысится по причине сильных дождей - передали в пресс-служба ведомства. 

25 сентября на речках бассейна Западного Буга уровень воды будет повышен на 0,3-1,0 метра. В местах прохождения ливней же будет сформирован значительный местный сток, а на малых водотоках сформируется повышение уровней воды на короткий срок – отметили в ГСЧС.

Как сообщал УРА-Информ, в начале сентября прогнозировали повышение уровня воды в реках Карпат.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив