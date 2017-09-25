04:00 25.09.2017 | Общество | Новости
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В Сирии погиб российский генерал

В воскресенье, 25 сентября, в Сирии погиб старший группы российских военных советников генерал-лейтенант Валерий Асапов.

В Сирии погиб российский генерал

Он погиб во время операции в сирийском городе Дэйр-эз-Зор. Как сообщает Министерство обороны Российской Федерации, в результате внезапного минометного обстрела боевиков ИГИЛ генерал-лейтенант Валерий Асапов получил смертельное ранение от разрыва мины.

В российском ведомстве также уточнили, что Асапов находился на командном пункте сирийских войск, оказывая помощь сирийским командирам в управлении операцией по освобождению города Дэйр-эз-Зор.

Вместе с тем по данным СМИ, Валерий Асапов был внесен в базу сайта Миротворец. Согласно опубликованным данным, Асапов командовал так называемым первым армейским корпусом Донецкой народной респуьлики в Донецке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе стало известно о гибели в Сирии российского советника. Подполковника Алексея Бучельникова застрелил снайпер.


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