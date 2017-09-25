В Северной Каролине объявлено штормовое предупреждение из-за урагана "Мария"

Тут метеорологи сообщили, что сильный прилив грозит жителям береговой линии от мыса Лукаут до населенного пункта Дак, расположенного на длинной косе, огибающей северную часть штата. Как сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами Соединенных Штатов Памерики, предупреждение о тропическом шторме объявлено на участке побережья Северной Каролины от Серф-Сити на север до границы Северной Каролины с Вирджинией.

При этом по данным ведомства в течении последних суток максимальная скорость ветра в пределах урагана снизилась с 51,4 метров до 46,9 метром на секунду, что соответствует второй категории из пяти возможных. Эпицентр "Марии" находится в 685 километрах юго-восточнее мыса Хатеррас в штате Северная Каролина.

Он продвигается пока в северо-западном направлении со скоростью четыре метра на секунду.

Напомним, как сообьщал УРА-Информ, у западного побережья Мексики сформировался тропический шторм " Пилар". По состоянию на вечер воскресенья, 24 сентября, "Пилар" находится в 110 километрах к западу от расположенного на тихоокеанском побережье Мексики города Мансанильо.