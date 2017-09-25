13:59 25.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Минобороны показали новый маскировочный костюм для военных

В Минобороны показали новый маскировочный костюм для украинских военнослужащих. Об этом сообщает Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

В Минобороны показали новый маскировочный костюм для военных

По информации ведомства, в новый индивидуальный маскировочный комплект входят куртка, штаны и накидка.

Отмечается, что изделие будет позиционироваться как снайперское, однако оно входит в боевой специальный комплект, и его будут выдавать военнослужащим согласно их специальности.

"Свободная конструкция комплекта обеспечивает максимальную свободу движений, скрывает очертания человека, позволяет использовать в качестве верхней одежды, надевать на одежду нижних слоев, снаряжение", - говорится в сообщении.

Также в управлении рассказали, что карманы, отверстия, вентиляция, застежки и их размещения разработаны в соответствии с анатомическими требованиями и мобильными задачами снайперов.

Манжеты рукавов удлиненные - они скрывают почти всю ладонь. Маскировочная сетка капюшона защищает от паразитов и маскирует снайпера и основную часть оружия.

Эластичные шнуры и фиксаторы позволяет подогнать костюм под себя.

Маскировочная накидка разработана специально для задач, когда не нужен весь костюм, а нужно скрыть только верхнюю часть тела.

Отмечается, что в настоящее время ожидают финансирования и закупки этого комплекта.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", вооруженные силы Украины предупреждают жителей Черниговской области о передвижении военной техники и учебных стрельбах.


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