В Мексике растет количество жертв землетрясения

По состоянию на утро понедельника, 25 сентября, количество погибших насчитывается 319 человек. Как сообщил национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в своем Twitter, только в Мехико погибли 181 человек.

В штате Морелос жертвами стихии стали - 73 человек, в штате Пуэбла - 45, в штате Мехико - 13, в штате Герреро - шесть и один человек погиб в штате Оахака, - написал он.

Напомним, ранее сообщалось о 293 погибших.

Как сообщал УРА-Информ, подземные толчки магнитудой 7,1 были зафиксированы 19 сентября 2017 года в 98 километрах юго-западнее города Пуэбло-де-Сарагоса на юге Мексики. Затем произошло еще 11 подземных толчков магнитудой до четырех баллов. Землетрясение разрушило множество домов, в результате многие мексиканцы остались без жилья, без электричества остались около четырех миллионов граждан страны.