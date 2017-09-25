В Мексике растет количество жертв землетрясения

В Мексике продолжает расти число жертв землетрясения, которое произошло 19 сентября 2017 года.
По состоянию на утро понедельника, 25 сентября, количество погибших насчитывается 319 человек. Как сообщил национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в своем Twitter, только в Мехико погибли 181 человек.
В штате Морелос жертвами стихии стали - 73 человек, в штате Пуэбла - 45, в штате Мехико - 13, в штате Герреро - шесть и один человек погиб в штате Оахака, - написал он.
Напомним, ранее сообщалось о 293 погибших.
Как сообщал УРА-Информ, подземные толчки магнитудой 7,1 были зафиксированы 19 сентября 2017 года в 98 километрах юго-западнее города Пуэбло-де-Сарагоса на юге Мексики. Затем произошло еще 11 подземных толчков магнитудой до четырех баллов. Землетрясение разрушило множество домов, в результате многие мексиканцы остались без жилья, без электричества остались около четырех миллионов граждан страны.