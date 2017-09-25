В Киеве разоблачили преступную схему уклонения от выплаты налогов

Сотрудники Государственной фискальной службы Украины в Киеве разоблачили должностных лиц предприятия, которые уклонились от уплаты налогов на сумму более 20,1 миллиона гривен.
Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Сергей Билан.
По словам главы, руководители компании, которая занимается проведением электромонтажных работ и является победителем государственных закупок.
Во время хозяйственной деятельности провели бестоварные операции с рядом фиктивных предприятий.
Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость на сумму более 20,1 миллиона гривен.
По данному факту открыто уголовное производство по статье уклонение от уплаты налогов, сборов обязательных платежей.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", чиновник "Закарпатгаза" требовал дать ему взятку за согласование на подключение частного дома к газу. Правоохранители уже провели задержание главы отдела ПАО "Закарпатгаз" - на взятке размером 50 тысяч гривен - за согласование подключения к газу частного дома.