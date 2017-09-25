Ураган в Закарпатье нанес десятки миллионов убытков, - Москаль

Они насчитываются в 76 миллионов гривен. Об этом рассказал в воскресенье, 24 сентября, председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадия Москаля. По его словам, деревья в Тячевском и Раховском районах повалены на площади 1048 гектаров. Таких убытков, как стихийное бедствие, лесам не могут нанести ни кражи дров, ни браконьерские вырубки.

Кроме лесхозов пострадал и Карпатский биосферный заповедник, где поваленные деревья на площади 120 гектаров. Сумма убытков здесь подсчитывается, – отметил Москаль, добавив, что в результате урагана повреждены крыши на 279 частных домах, 175 подсобных помещениях, 14 школах, шести детских садах, повреждены линии электропередач на 13 участках.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские синоптики предупреждают о подъемах уровней воды в реках страны. В течение следующих двух дней в Украине ожидаются сильные дожди.