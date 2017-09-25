Украинский МИД возмущен продлением ареста Сущенко

Украинское ведомство призывает мировое сообщество и международные правозащитные институции предпринять меры для освобождения и возвращения в Украину ее граждан, незаконно удерживаемых на территории России. Как сказано в комментарии дипломатического ведомства, министерство выражает решительный протест в связи с решением Московского городского суда от 25 сентября текущего года.

Вместе с тем в МИДе подчеркнули, что безосновательное удерживание украинского журналиста под стражей на территории России по политически мотивированным обвинениям в шпионаже является "дополнительным доказательством отсутствия в этой стране системы правосудия и обеспечения права на справедливый суд".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Московский городской суд продлил на два месяца арест гражданину Украины Сущенко, обвиняемому в РФ в шпионаже.