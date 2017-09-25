Украина планирует подавать дополнительные иски против России

Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

По словам министра, сейчас заканчивается подготовка крупной юридической позиции по Донбассу.

Как это раньше было по Крыму для Европейского суда по правам человека, и "много материалов будет добавлено в международный суд ООН, который слушает дело в Гааге в следующем году".

"То, что будут дополнительные иски и обоснование тех исков, которые мы уже подали, - это факт", - сказал П.Петренко.

Напомним как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Украина передала генеральному секретарю Организации объединенных наций и главе Совета Безопасности ООН официальную позицию страны по миротворческой миссии на Донбассе.