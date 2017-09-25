Украина и Венгрия обсудят закон об образовании

По словам министра, Министерство образования и науки Украины получило копию письма с предложением о встрече министра образования и науки Украины Лилии Гриневич и министра человеческих ресурсов Венгрии Золтана Балога в пятницу, 22 сентября 2017 года, в 19.30 на ящик международного отдела Минобразования.

Таким образом, фактически копия письма была получена сегодня, 25 сентября 2017 года.

Отметим, что поскольку министр не планировала поездку в Закарпатье и в понедельник, 25 сентября, будет в Киеве, "к сожалению, она не сможет встретиться с господином Золтаном Балогом.

"Уже предусмотрена встреча Лилии Гриневич с министром человеческих ресурсов Венгрии в октябре по предварительным договоренностям между сторонами", – сообщили в пресс-службе.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", глава Министерства иностранных дел Венгрии провел несколько рабочих встреч с послом Украины в стране Любовью Непоп, где резко высказался в адрес нового закона Украины об образовании.