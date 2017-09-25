14:25 25.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Только 0,7 процентов украинцев смогли воспользоваться безвизом

С начала действия безвизового режима с Европейским союзом более 260 тыс украинцев опробовали "европейское партнерство" на себе.

Только 0,7 процентов украинцев смогли воспользоваться безвизом

Об этом сообщает пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

С 11 июня украинскими пограничниками было отказано в выезде только 61 гражданину.

Ранее Петр Порошенко посетил Канаду с рабочим визитом. Президент рассматривает возможность введения безвиза и этим государством, где украинская диаспора составляет весомое большинство.

В Европарламенте правда с недоверием высказались по поводу того, что рынки труда на континенте массово станут пополнятся мигрантами из восточных регионов Европы. 

И это даже не смотря на то, что украинцы могут находится на территории стран только 90 дней по туристической визе. Для получения рабочей или учебной визы все равно необходимо будет обращаться в консульство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Петр Порошенко заявил, что Украина и дальше будем расширять свое сотрудничество с Европейским союзом.


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