11:39 25.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Террористы за неделю 242 раза нарушали режим тишины

Действия ОРДЛО на востоке показали нежелание соблюдать минские договоренности.

Террористы за неделю 242 раза нарушали режим тишины

Известно, что с 14 по 23 сентября террористы формирования ОРДЛО (районы Донецкой и Луганской областей) 242 раза нарушали режим тишины. Такие данные распространила пресс-служба штаба АТО.

В течение десяти дней, с 14 по 23 сентября, украинская сторона СЦКК (центр по контролю и координации прекращения огня) заметила со стороны ОРЛО 242 случая нарушений режима тишины - говорится в сообщении. Также известно, что 40 случаев нарушений было именно из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе за сутки ранения получили сразу двое украинских силовиков.


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