Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности на востоке Украины

В ряде регионов Украины, 25 сентября 2017 года, будет наблюдаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По данным Укргидрометцентра, в Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Украинцев призывают придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле населенного пункта Ирдынь Черкасской области пятые сутки горят торфянники. Общая площадь возгорания торфа составляет 51 гектар. Работы по ликвидации очагов возгорания проводятся на четырех оперативных участках.