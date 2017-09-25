Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности на востоке Украины

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, в Харьковской, Донецкой, Луганской и Сумской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Украинцев призывают придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", возле населенного пункта Ирдынь Черкасской области пятые сутки горят торфянники. Общая площадь возгорания торфа составляет 51 гектар. Работы по ликвидации очагов возгорания проводятся на четырех оперативных участках.