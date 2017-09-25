Рабинович: вместо повышения качества медобслуживания, Супрун заставляет врачей учить английский

Об этом заявил народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович, передает пресс-служба политика.

Отметим, ранее в СМИ появилась информация о том, что, по заявлению Супрун, от врачей потребуют больше английского языка, потому с 2020 года все "Шаги 1" (лицензионные экзамены в университетах, – ред.) будут сдаваться на английском языке.

"Происходящее в украинской медицине все больше напоминает театр абсурда под руководством худрука-волонтера Супрун. Вместо того, чтобы строить систему здравоохранения, они ее разрушают. Вместо того, чтобы предлагать реальные реформы, они разрабатывают убийственные для страны законы. Вместо того, чтобы повышать качество медицинского обслуживания, обучать медиков по современным стандартам, они требуют от будущих врачей учить английский. Вдумайтесь: врачам не надо уметь хорошо лечить, и так сойдет, никто не требует. Главное, чтобы английский знали! С кем они на нем говорить будут – с бабушками из села?" – прокомментировал новую инициативу Минздрава Рабинович.

Он также перечислил и другие "достижения" команды Супрун, в частности, остановившись на главных недостатках медицинской реформы.

"Все содержании "медицинской реформы" – сократить врачей, закрыть клиники и больницы, перевести все академинституты на платные операции, убрать "скорую помощь" и не лечить онкобольных. Это просто безумие, когда в нашей стране, где и без того тяжелейшая ситуация в здравоохранении, нести подобную ахинею! Это – абсолютное убийство Украины, это план уничтожения всех неимущих и малоимущих граждан. Если ты не украл миллиард из казны – вылечиться ты уже не сможешь", – отметил парламентарий.

Отдельно он остановился на пункте медреформы, вводящем поиск семейного врача и необходимых медикаментов с помощью онлайн-сервисов.

"Теперь каждая бабушка, как сказала министр, в селе особенно, сможет по гугл-мэпу найти себе семейного врача и лекарство. Эти сумасшедшие никогда не были в украинском селе. Она (Ульяна Супрун, – ред.) приехала к нам откуда-то из дальних краев, где, наверное, везде стоят компьютеры. Но у нас-то этого нет. Как же будут лечиться люди? Как будут в сельской местности врачи доходить до человека?" – заявил политик.

"За всю историю мира не существовало такого эксперимента, который ставят сейчас над Украиной, и никто не видел, чтобы заезжие исполняющие обязанности министра нагло и цинично отменяли Конституцию страны. Я напоминаю, что в Конституции, в 49-й статье, записано, что у нас бесплатная медицина – и вдруг какой-то пришлый волонтер объявляет, что у нас все будет иначе. И все молчат, потупив глаза, как будто никакой Конституции не существует", – подчеркнул Вадим Рабинович.