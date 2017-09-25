Полиция в Днепре задержала чиновника горсовета

Он был задержан во время получения взятки. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, главный специалист одного из отделов Департамента по работе с активами Управление земельных отношений Днепровского городского совета потребовал от гражданина десять тысяч гривен.

За эти деньги он пообещал ему свое содействие в получении права собственности на земельный участок в Днепре. Чиновник был задержан во время получения денег и сейчас суд решает вопрос о сообщение ему о подозрении в совершении указанного уголовного преступления, а также избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Печерский райсуд Киева арестовал главу Кировского районного суда Днепра Геннадия Подберезного, который пытался дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому.