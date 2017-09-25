00:30 25.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция наложила арест на все имущество бывшего главы МВД Захарченко

На все движимое и недвижимое имущество, которое находится в Украине, а также средства в украинских банках бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко наложен арест.

Полиция наложила арест на все имущество бывшего главы МВД Захарченко

Соответствующее решение принято по итогам расследования Генеральной прокуратурой Украины уголовных дел по подозрению Захарченко в ряде преступлений во время Революции достоинства. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По данным ведомства, речь идет о всем обнаруженном в настоящее время движимом, недвижимом имуществе подозреваемого, а также денежных средствах, размещенных в банковских учреждениях на территории Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, геральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ установила, что приказы об открытии огня по активистам во время Революции Достоинства отдали тогдашние президент Виктор Янукович, глава МВД Виталий Захарченко и руководитель СБУ Александр Якименко.


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