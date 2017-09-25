Полиция наложила арест на все имущество бывшего главы МВД Захарченко

Соответствующее решение принято по итогам расследования Генеральной прокуратурой Украины уголовных дел по подозрению Захарченко в ряде преступлений во время Революции достоинства. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

По данным ведомства, речь идет о всем обнаруженном в настоящее время движимом, недвижимом имуществе подозреваемого, а также денежных средствах, размещенных в банковских учреждениях на территории Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, геральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ГПУ установила, что приказы об открытии огня по активистам во время Революции Достоинства отдали тогдашние президент Виктор Янукович, глава МВД Виталий Захарченко и руководитель СБУ Александр Якименко.