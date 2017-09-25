По факту взрыва в Харькове правоохранители расследуют самоубийство

Как выяснилось, 23-летний парень покончил с жизнью, подорвав себя гранатой между 7 и 8 этажами жилого дома. Также сотрудники полиции отметили, что потерпевший в прошлом году вернулся из зоны АТО. Вероятно, это и послужило причиной того, что совершил этой молодой человек.

"С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты Ф-1", говорится в сообщении в пресс-службе.

В данный момент по данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киевской области в селе Вишенки неизвестные бросили гранату во двор предпринимателю. В результате взрыва, осколками гранаты РГД-5 поврежден автомобиль и дом, из людей никто не пострадал.