На Закарпатье пограничники изъяли 95 тыс пачек сигарет

Об этом передает пресс-секретарь Закарпатской таможни ГФС Алла Дацюк.

По ее словам, водитель вез пиломатериалы транзитом через Украину продукт с России в Словакию. Таможенники обнаружили в документах весомые разбежности с указанным весом на бумаге с текущим весом автомобиля, который был на 3,5 тонн больше нужного.

Фуру отправили на проведение дополнительного отпроса. В результате сотрудниками таможни внутри 20 тонн досок было обнаружено множество пачек сигарет в акцизными марками с Белоруссии.

Правоохранители сообщили, что в случае реализации продукции контрабандисты смогли бы получить 1,6 млн гривен.

Водителю грозит срок лишения до трех лет или штраф в размере в 1050 необлагаемых минимумов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в украинской столице налоговики прекратили детельность подпольного цеха, в котором осуществлялось изготовление контрафактного кальянного табака.