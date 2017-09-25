11:41 25.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100174574:roman

На Закарпатье пограничники изъяли 95 тыс пачек сигарет

В Закарпатской области сотрудники контрольно-пропускного пункта "Ужгород" обнаружили 95 тыс сигарет, спрятанных в пиломатериалах.

На Закарпатье пограничники изъяли 95 тыс пачек сигарет

Об этом передает пресс-секретарь Закарпатской таможни ГФС Алла Дацюк.

По ее словам, водитель вез пиломатериалы транзитом через Украину продукт с России в Словакию. Таможенники обнаружили в документах весомые разбежности с указанным весом на бумаге с текущим весом автомобиля, который был на 3,5 тонн больше нужного.

Фуру отправили на проведение дополнительного отпроса. В результате сотрудниками таможни внутри 20 тонн досок было обнаружено множество пачек сигарет в акцизными марками с Белоруссии.

Правоохранители сообщили, что в случае реализации продукции контрабандисты смогли бы получить 1,6 млн гривен.

Водителю грозит срок лишения до трех лет или штраф в размере в 1050 необлагаемых минимумов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в украинской столице налоговики прекратили детельность подпольного цеха, в котором осуществлялось изготовление контрафактного кальянного табака.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив