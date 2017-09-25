13:13 25.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Луганщине осудили очередного информатора "ЛНР"

Информатор террористов недавно получил приговор – три года и семь месяцев заключения.

На Луганщине осудили очередного информатора

В Луганской области к трем годам и семи месяцам заключения был приговорен недавно информатор боевиков "ЛНР". Такие данные недавно распространила пресс-служба управления Службы безопасности Украины – при помощи социальной сети Facebook.

Известно, что суд принял решение касательно информатора 11-го августа, но оно вступило в силу только сейчас. Известно, что еще в 2014 г. - когда Лисичанск был под контролем группировки под названием "Призрак", экс-десантник планировал вступить в его ряды, однако не успел, потому что город вскоре был освобожден силами ВСУ.

Как сообщал УРА-Информ, информатора "ДНР" задержали в Запорожской области.


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