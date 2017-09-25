На Киевщине хотели сбыть 12 тонн поддельного алкоголя

Так, недавно было изъято около 12 тонн некачественной алкогольной продукции. Об этом данные распространила пресс-служба прокуратуры Киевщины. Согласно данным – в течение 2016-2017 годов дельцы в подпольных цехах в столице и регионе с применением оборудования занимались изготовлением алкогольных напитков - из недоброкачественного сырья, которое является угрозой для жизни и здоровья граждан.

В процессе изготовления фальсификата ради повышения промилле водочной продукции, умельцы применяли химические вещества, а также использовали концентраты, которые опасны для жизни людей.

Как сообщал УРА-Информ, полторы тысячи литров поддельного алкоголя ранее изъяли на Одесчине.