16:22 25.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100174621:mysnichenko

На Киевщине хотели сбыть 12 тонн поддельного алкоголя

Прокуратурой Киевщины совместно с СБУ вновь было предотвращено массовое отравление граждан поддельным алкоголем.

На Киевщине хотели сбыть 12 тонн поддельного алкоголя

Так, недавно было изъято около 12 тонн некачественной алкогольной продукции. Об этом данные распространила пресс-служба прокуратуры Киевщины. Согласно данным – в течение 2016-2017 годов дельцы в подпольных цехах в столице и регионе с применением оборудования занимались изготовлением алкогольных напитков - из недоброкачественного сырья, которое является угрозой для жизни и здоровья граждан.

В процессе изготовления фальсификата ради повышения промилле водочной продукции, умельцы применяли химические вещества, а также использовали концентраты, которые опасны для жизни людей.

Как сообщал УРА-Информ, полторы тысячи литров поддельного алкоголя ранее изъяли на Одесчине.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив