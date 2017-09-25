На Херсонщине зафиксирована очередная вспышка АЧС

Такие данные недавно распространили в пресс-службе Госпродпотребслужбы. Согласно этому сообщению - еще 19-го сентября в личном хозяйстве жителя села Бехтеры Голопристанского района региона зарегистрирована гибель свиньи.

В ходе изучения проб биоматериала в научно-исследовательском институте и ветеринарно-санитарной экспертизе был вскоре установлен диагноз - африканская чума свиней.

Как сообщал УРА-Информ, в конце августа 2017 г. под Киевом была также зафиксирована очередная вспышка АЧС. Такие данные распространила Госслужба по делам безопасности продуктов питания.