17:41 25.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Херсонщине зафиксирована очередная вспышка АЧС

На Херсонщине недавно была зафиксирована новая вспышка АЧС.

На Херсонщине зафиксирована очередная вспышка АЧС

Такие данные недавно распространили в пресс-службе Госпродпотребслужбы. Согласно этому сообщению - еще 19-го сентября в личном хозяйстве жителя села Бехтеры Голопристанского района региона зарегистрирована гибель свиньи.

В ходе изучения проб биоматериала в научно-исследовательском институте и ветеринарно-санитарной экспертизе был вскоре установлен диагноз - африканская чума свиней.

Как сообщал УРА-Информ, в конце августа 2017 г. под Киевом была также зафиксирована очередная вспышка АЧС. Такие данные распространила Госслужба по делам безопасности продуктов питания.


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