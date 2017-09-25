16:59 25.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На границе задержан экс-глава Информационных судебных систем

Пограничники задержали бывшего директора государственного предприятия "Информационные судебные системы" Леонида Богданова в поезде при попытке пересечения границы с Россией. Он пытался попасть на территорию РФ, вероятно, чтобы избежать ответственности и скрыться от украинского правосудия.

На границе задержан экс-глава Информационных судебных систем

Об этом сообщает помощник председателя Госпогранслужбы Олега Слободяна.

По словам помощника,  во время оформления поезда Хмельницкий - Москва сотрудники Госпогранслужбы выполнили поручение Генеральной прокуратуры Украины относительно гражданина Украины Леонида Богданова.

Сообщается, что происшествие случилось в субботу, около четырех утра, на железнодорожной станции Конотоп.

Также он добавил, что после того, как пограничники проинформировали сотрудников ГПУ, последние приехали на место происшествия и задержали данного гражданина.

Генпрокуратура подозревает бывшего директора ГП «Информационные судебные системы» в завладении 6,4 млн грн при закупке оборудования для видеоконференцсвязи для судов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Прокуратура Днепропетровской области в понедельник, 28 августа, задержала инспектора рыбоохранного патруля. Чиновник предлагал следователю национальной полиции взятку в размере двух тысяч долларов


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