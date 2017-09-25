На границе задержан экс-глава Информационных судебных систем

Об этом сообщает помощник председателя Госпогранслужбы Олега Слободяна.

По словам помощника, во время оформления поезда Хмельницкий - Москва сотрудники Госпогранслужбы выполнили поручение Генеральной прокуратуры Украины относительно гражданина Украины Леонида Богданова.

Сообщается, что происшествие случилось в субботу, около четырех утра, на железнодорожной станции Конотоп.

Также он добавил, что после того, как пограничники проинформировали сотрудников ГПУ, последние приехали на место происшествия и задержали данного гражданина.

Генпрокуратура подозревает бывшего директора ГП «Информационные судебные системы» в завладении 6,4 млн грн при закупке оборудования для видеоконференцсвязи для судов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Прокуратура Днепропетровской области в понедельник, 28 августа, задержала инспектора рыбоохранного патруля. Чиновник предлагал следователю национальной полиции взятку в размере двух тысяч долларов.