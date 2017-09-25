11:19 25.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донетчине со складов изъяли полторы тысячи боеприпасов

На Донетчине завершены все работы по обследованию территории Новоянисоли.

На Донетчине со складов изъяли полторы тысячи боеприпасов

За время устранения возгорания на складе с боеприпасами в населенном пункте Новоянисоль под н.п. Мариуполеь изъято уже около 1,5 тысяч взрывоопасных предметов. Про это недавно передали в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В течение 23 и 24 сентября расчетами ГСЧС были очищены от опасных предметов с. Новоянисоль, а также территория, которая прилегает к складу – площадью 36 гектаров. Изъято в итоге было 1 тыс. 459 взрывоопасных предметов. Сейчас эти работы продолжаются - говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине на складе с боеприпасами зафиксировали взрывы – 22 сентября.


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