На Донетчине со складов изъяли полторы тысячи боеприпасов

За время устранения возгорания на складе с боеприпасами в населенном пункте Новоянисоль под н.п. Мариуполеь изъято уже около 1,5 тысяч взрывоопасных предметов. Про это недавно передали в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В течение 23 и 24 сентября расчетами ГСЧС были очищены от опасных предметов с. Новоянисоль, а также территория, которая прилегает к складу – площадью 36 гектаров. Изъято в итоге было 1 тыс. 459 взрывоопасных предметов. Сейчас эти работы продолжаются - говорится в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине на складе с боеприпасами зафиксировали взрывы – 22 сентября.