09:15 25.09.2017 | Общество | Новости
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На Бали из-за вулкана эвакуировали 35 тысяч человек

В понедельник власти острова Бали эвакуировали 35 тысяч человек.

На Бали из-за вулкана эвакуировали 35 тысяч человек

Такое решение было принято из-за угрозы извержения вулкана Агунг. Как сообщают местные СМИ, на индонезийском туристическом острове был введен наивысший уровень опасности вулканического извержения.

Кроме этого, местные власти призвали жителей покинуть район в радиусе 9-12 километров от вулкана. В свою очередь министр Лухут Бинсар Панджайтан заявил, что жители этого района "должны готовиться к худшему".

При этом представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо отметил, что в центры эвакуации были доставлены 14 тысяч гуманитарной помощи. При этом он заверил, что нет никакой опасности для людей в других регионах Бали.

Напомним, последний раз извержение Агунга произошло в 1964 году, в результате чего погибли 1100 человек. Еще десятки тысяч людей остались без жилья.

Как сообщал УРА-Информ, На Камчатке в пятницу утром, 8 сентября, активизировались сразу два вулкана.


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