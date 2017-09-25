12:19 25.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Информатора ЛНР осудили почти на четыре года

В Луганской области приговорили к трем годам и семи месяцам заключения информатора самопровозглашенной Луганской народной республики. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Службы безопасности Украины.

Информатора ЛНР осудили почти на четыре года

По информации ведомства, суд принял решение еще 11 августа, однако оно вступило в силу сейчас. Отмечается, в 2014 году, когда Лисичанск находился под контролем группировки "Призрак", бывший десантник хотел вступить в его ряды, но не успел, так как город был освобожден Вооруженными силами Украины.

Так, с августа 2015 года он по собственному желанию начал собирать для российско-сепаратистских НВФ информацию о составе, вооружении, расположении и перемещении сил АТО.

"Сотрудники СБУ задержали пособника боевиков в октябре 2015 года. В ходе обыска они изъяли доказательства преступной деятельности", –  заявили в СБУ.

Сообщается, что информацию ему помогала собирать знакомая официантка, которая пыталась устанавливать контакты с украинскими военнослужащими и персоналом армейских подразделений, чтобы получать от них сведения. Ее объявили в розыск. 

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в самопровозглашенной  "Луганской народной республике" десятков боевиков отстранили от службы после проверки на детекторе лжи. 


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