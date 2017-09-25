Германия передаст Украине списанные электрички

Об этом он сообщил на очередном брифинге.

Омелян отметил, что если переговорный процесс пройдет успешно, то списанные вагоны отправятся в Украину, однако покамест позитивного результата переговоров нет.

Если со стороны Германии поступит сообщение о подтверждении нашего запроса, то нашим ведомством будет произведена полная оценка реконструкции электричек.

Министр с улыбкой поведал о лучшем состоянии вагонов немецких электричек, нежели устарелых, давно купленных украинским государством.

"Состояние немецких вагонов намного лучше наших", - подчеркнул глава МИУ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Омелян заявил, что европейский лоукостер Ryanair начнет снова летать из украинской страны уже в следующем году.