10:56 25.09.2017 | Общество | Новости
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Австралия создаст собственное космическое агентство

Министр науки Австралии Мишелия Кэш заявила, что в Австралии в ближайшие время планируют создадать собственное космическое агентство.

Австралия создаст собственное космическое агентство

В таком случае можно будет запустить спутники и обслуживания объемов данных, которые будут получены космическими апаратами. Об этом сообщает SBS. 

По словам министра, космическое агентство должно стать опорной точкой для Австралии в этой области, а также для международной кооперации. Также Кэш добавила, что Австралия должна занять свою нишу в быстрорастущем рынке космических услуг, который на данный момент оценивается ею в 330 млрд долларов. 

Кстати, в 2016 году подобную организацию основала Новая Зеландия. 

Создание космического агентства покажет, что у нас есть долговременная стратегия в развитии и применении космических технологий", – подчеркнула Мишелия Кэш.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", космическое агентство NASA намерено создать тихий сверхзвуковой самолет и сейчас работает над разработкой его прототипа.


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