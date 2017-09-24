У жителя Черниговщины обнаружены боевые РПГ

Эти данные распространил сектор коммуникации полиции Черниговщины. Согласно данным – криминальная полиция при проведении мероприятий выявила у жителя н.п. Нежин двух боевых РПГ-26. Правоохранители отметили, что за домом во дворе правоохранители выявили два упакованных тубуса, которые очень были похожи именно на реактивные гранаты.

Вскоре взрывотехники сказали, что это - боевые противотанковые гранаты РПГ-26. Изъятые РПГ-26 уже доставили на экспертизу в экспертно-криминалистический центр.

Как сообщал УРА-Информ, на Киевщине в подпольном цехе занимались изготовлением оружия.