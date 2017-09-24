Террористы распространяют фейки про обстрелы блокпостов

Поддерживаемые Россией террористы на Донбассе распространяют ложь по обстрелам со стороны ВСУ. Речь – про обстрелы. Которые представляют угрозу для жизни местных жителей в районах пунктов въезда-выезда, которые находятся на подконтрольной территории Украины . Об этом данные распространил пресс-центр штаба АТО – в соцсети.

В сообщении говорится, что 21-го сентября представитель в Минске Владислав Дейнего и спикер НЗФ Орлоя Андрей Марочко были в районе Станицы Луганской, там побывали в местном КПВВ. Там они отметили, что силовики " якобы специально создают скопления граждан, которое может спровоцировать непредсказуемые последствия.

Как сообщал УРА-Информ, террористы обстреляли жилые дома Гранитного.