Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды в реках

В течение следующих двух дней в Украине ожидаются сильные дожди. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентра, в связи сильными осадками уровень воды может подняться на реках Закарпатья на 0,5-1,5 метров. На реках бассейнов Прута, Сирета, Сяна, Днестра Львовской и Ивано-Франковской областей на 0,3 - 1 метра.

Затем, 25 сентября на реках бассейна Западного Буга(Львовской и Волынской областей уровень воды может подняться на 0,3 - 1,0 метра. Синоптики также предупреждают, что в местах прохождения сильных ливней будет формироваться значительный местный сток, а на малых водотоках - мимолетное повышение уровней воды.

Также, по данным синоптиков, ожидается продолжение подъема уровней воды над уровнями на притоках Днестра Хмельницкой и Винницкой областей на 0,1 - 0,6 метра, на участке Днестра Галич-Залещики на 0,5 - 1,5 метра. Кроме того, как предупредили в ГосЧС, во второй половине дня 25 сентября на реке Днестр в створе гидропоста Залещики Тернопольской области ожидается прохождение максимального уровня паводка высотой 450-500 сантиметров над нулем поста.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждала о повышении уровня воды в Закарпатье в течение 21 - 22 сентября 2017 года.