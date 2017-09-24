Сегодня в Украине незначительно похолодает

Об этом стало известно из пресс-службы Укргидрометцентра.

Ночью в большинстве областей Украины, днем в западной половине дожди, местами грозы. Ветер восточный, 5-12 м/с, в восточной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15°, в Карпатах и на Закарпатье 3-8° тепла, днем 14-19°, в южных и восточных областях ночью 11-16°, днем 22-27°.

Кроме того, в Киеве прогнозируется дождь, температура ночью 11-13°, днем 16-18°. Кстати, в столеце самая высокая температура днем была 30,0° в 2015 году, самая низкая ночью 0,1° в 1916 году.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", без электроснабжения совсем недавно остались жители восьми украинских областей, а именно: Донецкой области - 30 населенных пунктов, Киевской области - 30 н. п., на Полтавщине - 20 н. п., на Виннитчине - 14 н. п., в Одесской области - 14 н. п., а также в Запорожской - 13 н. п., Днепропетровской - 2 н. п и на Черкасчине – 8.