Популярность биткоина в поисковых запросах Google

В сентябре текущего года интерес к биткоину достиг пика популярности за все время существования первой криптовалюты. Об этом свидетельствуют показатели сервиса Google Trends.
По информации ведомства, наибольшее количество поисковых запросов по слову "Btcoin" было отмечено на неделе с 10 по 16 сентября. Таким образом, используемый Google индекс достиг максимального значения в 100 пунктов.
"Украине принадлежит (100 пунктов), Россия идет на втором месте (91), Казахстан – на третьем (71). Также в пятерку вошли Беларусь (69) и Узбекистан (43)", - говорится в сообщении.
Стоить добавить, что предыдущие рекрдные показатели в этом году были отмечены на неделе с 21 по 27 мая (91 пункт) и на неделе с 13 по 19 августа (94 пункта).
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американская транснациональная публичная корпорация Google обжаловала в Европейском суде решение Еврокомиссии о взыскании рекордного штрафа в сумме 2,42 миллиарда евро.