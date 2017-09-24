Популярность биткоина в поисковых запросах Google

По информации ведомства, наибольшее количество поисковых запросов по слову "Btcoin" было отмечено на неделе с 10 по 16 сентября. Таким образом, используемый Google индекс достиг максимального значения в 100 пунктов.

"Украине принадлежит (100 пунктов), Россия идет на втором месте (91), Казахстан – на третьем (71). Также в пятерку вошли Беларусь (69) и Узбекистан (43)", - говорится в сообщении.

Стоить добавить, что предыдущие рекрдные показатели в этом году были отмечены на неделе с 21 по 27 мая (91 пункт) и на неделе с 13 по 19 августа (94 пункта).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американская транснациональная публичная корпорация Google обжаловала в Европейском суде решение Еврокомиссии о взыскании рекордного штрафа в сумме 2,42 миллиарда евро.