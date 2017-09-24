12:44 24.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Новые вспышки ботулизма во Львове

Во Львовской области 32 человека отравились копченой рыбой. Об этом передает главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.

Новые вспышки ботулизма во Львове

По словам Тимко, на данный момент в лазарете находится пятеро детей, двое из которых младше трех лет, остальные взрослые.

Большинство тех, кто отравился покупали продукцию на "Привокзальном" базаре во Львове. 

Медики установили, что все пострадавшие поступили с диагнозом острая кишечная инфекция во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу.

Напомним, что с началом летнего сезона в Украине более одной тыс человек отравились рыбной продукцией. Во многих областях Украине - Николаевской, Львовской, Херсонской были зафиксированы массовые случаи ботулизма.

Медэксперты предупреждают о том, что покупать копченую рыбу на стихийных торговых точках опасно для здоровья.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Украине зафиксировали новые случаи ботулизма из-за консервов промышленного производства.


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