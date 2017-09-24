Новые вспышки ботулизма во Львове

По словам Тимко, на данный момент в лазарете находится пятеро детей, двое из которых младше трех лет, остальные взрослые.

Большинство тех, кто отравился покупали продукцию на "Привокзальном" базаре во Львове.

Медики установили, что все пострадавшие поступили с диагнозом острая кишечная инфекция во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу.

Напомним, что с началом летнего сезона в Украине более одной тыс человек отравились рыбной продукцией. Во многих областях Украине - Николаевской, Львовской, Херсонской были зафиксированы массовые случаи ботулизма.

Медэксперты предупреждают о том, что покупать копченую рыбу на стихийных торговых точках опасно для здоровья.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Украине зафиксировали новые случаи ботулизма из-за консервов промышленного производства.