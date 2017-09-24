Новые вспышки ботулизма во Львове

Во Львовской области 32 человека отравились копченой рыбой. Об этом передает главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко.
По словам Тимко, на данный момент в лазарете находится пятеро детей, двое из которых младше трех лет, остальные взрослые.
Большинство тех, кто отравился покупали продукцию на "Привокзальном" базаре во Львове.
Медики установили, что все пострадавшие поступили с диагнозом острая кишечная инфекция во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу.
Напомним, что с началом летнего сезона в Украине более одной тыс человек отравились рыбной продукцией. Во многих областях Украине - Николаевской, Львовской, Херсонской были зафиксированы массовые случаи ботулизма.
Медэксперты предупреждают о том, что покупать копченую рыбу на стихийных торговых точках опасно для здоровья.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Украине зафиксировали новые случаи ботулизма из-за консервов промышленного производства.