04:00 24.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Хакеры научились удаленно блокировать iPhone

Хакеры нашли способ, как удаленно заблокировать устройства класса Mac и iPhone. Для этого они используют функцию "найти мой iPhone" в iCloud. Об этом сообщает издание Forklog.

Хакеры научились удаленно блокировать iPhone

По информации ведомства, для разблокировки преступники требуют выкуп в биткоинах.

Информацию о заблокированных таким образом устройствах подтверждают и пользователи Twitter: единственное, что они видят, это экран блокировки с требованием заплатить 0.01 BTC в качестве выкупа.

Отмечается, что остается неясным, как именно хакеры получили доступ к функции "найти мой iPhone", но, скорее всего, это могло произойти в результате слива информации о пользовательских данных в iCloud.

Кроме того, независимо от того, есть ли у пользователя двухэтапная аутентификация, хакеры, имея доступ к паролям, просто блокируют устройство через iCloud.

Специалисты по безопасности рекомендуют пользователям как можно быстрее отключить опцию "найти мой iPhone".

В случае обнаружения проблемы также рекомендуется обратиться в службу поддержки Apple, хотя ее разрешение и может занять время. Так, один из пользователей сообщил, что решение было найдено только через двое суток.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Соединенных Штатах Америки бюро кредитных историй Equifax было подвержено кибератаке, в результате чего было похищено информацию 143 млн клиентов службы.


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